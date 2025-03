V Trst je lani priplulo 40 milijonov ton surove nafte

Mednarodne sankcije, carine in drugo burno dogajanje v svetu niso bistveno prizadeli delovanja in poslovanja družbe Siot, ki upravlja italijanski del čezalpskega naftovoda. Ta je v celoti dolg 750 kilometrov, nafta po njem teče v Nemčijo, Avstrijo ter tudi na Češko. Kot je povedal predsednik družbe Siot in generalni direktor konzorcija Tal Alessio Lilli, je ravno Češka pred tednom dni postala povsem energetsko neodvisna od Rusije. Surovo nafto v državo po novem dovaja čezalpski naftovod in ne več ruska Družba.

Za »objektivno študijo«

Kot poroča tiskovna agencija Ansa, je Lilli napovedal študijo o smradu, ki se razlega iz rezervoarjev nafte pri Dolini. Lokalno prebivalstvo se namreč, kot znano, že dolgo pritožuje zaradi neprijetnih vonjav, deželna agencija Arpa pa izvaja redne meritve. Tem osporava družba Siot, ki je sedaj napovedala »objektivno študijo o uhajanju neprijetnih vonjav iz rezervoarjev nafte«. Medtem naj bi tudi nadaljevali s poskusnim omejevanjem smrada na nekaterih rezervoarjih.

V rezervoarje pri Dolini se je v letu 2024 steklo 40,2 milijona ton nafte, kar je več kot pred pandemijo. V Trst je priplula s 423 ladjami. Družba Siot je lani tudi vložila 30 milijonov evrov za nadomestitev vseh črpalk na italijanskem delu naftovoda in motorjev, ki jih poganjajo. Uspešnemu poslovnemu letu je botrovala tudi prenova pomola Pier 1, kamor priplujejo ladje z nafto. Družba Fincantieri je za ta dela potrošila 25 milijonov.

Obnovitvena dela so naftovodu lani omogočila povečan pretok nafte. Po novem skozi cevi lahko steče do 7500 kubičnih metrov nafte na uro. Pred tem je lahko vsako uro po ceveh steklo 6500 kubičnih metrov nafte.

»Devetdeset odstotkov surove nafte izvažamo v rafinerije v evropskih državah,« je pojasnil Lilli. Morebitne ameriške carine torej ne bi bistveno prizadele poslovanja čezalpskega naftovoda. Tega niso prizadele niti sankcije zoper Rusijo ali napadi jemenskih upornikov Hutijev na tovorne ladje v Sueškem prekopu. Iz Rusije in Savdske Arabije v Trst namreč pride le okoli deset oziroma pet odstotkov surove nafte.