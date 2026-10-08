V Trst je prispela vojaška jadrnica Vespucci

Danes je ob približno 8. uri v Trst prispela vojaška jadrnica italijanske mornarice Amerigo Vespucci, ki ravno zaključuje 15.000 milj dolgo turnejo po Severni Ameriki in Atlantiku.

Jadrnica bo v sklopu Barcolane privezana ob tržaškem mestnem nabrežju predvidoma do ponedeljka, na krovu in v sosednjem Naselju IN Italia bo gostila sprejeme in konference. Predvideni so tudi ogledi ladje, do nedelje so sicer razprodani, italijanska vojna mornarica pa je dodala možnost ogledov na ponedeljek. Vse informacije najdete na tej povezavi.