V Trst prihaja sedemdeseterica dirkalnih avtomobilov

Turneja dirkalnih avtomobilov OneLife Rally 2025 se bo jutri zaključila s prihodom 70 avtomobilov in dirkačev-vplivnežev v Trst. Dirkalni avtomobili znamk Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Maserati in drugih bodo popoldne na ogled na Ponterošu, tu bodo tudi uredili stojnico za ponujanje pijač, skupina MashUp z didžejem bo zabavala občinstvo. Priredili bodo aktivnosti za vse starosti, za ljubitelje vozil, radovedneže, družine in otroke. Med dirkači bosta tudi vplivneža Gercollector in Schaefchen. Tržaški dogodek v okviru turneje OneLife Rally prireja združenje Proloco Trieste v sodelovanju s tržaško občino in z agencijo Creativa Eventi.