V Trst prihaja veseli december

Morda res ni še zadišalo po zimi in temperature ne spominjajo ravno na praznični čas. Na Velikem trgu pa so delavci včeraj začeli postavljati božična drevesa, ki opozarjajo, da bo »veseli december« kmalu potrkal na vrata.

Mrzlične priprave so pritegnile pozornost marsikaterega mimoidočega. Pravzaprav to ni bil prvi praznični opomnik. V ponedeljek so namreč namestili utripajočo zvezdo repatico, prejšnje dni pa so na Veliki trg že prispele velike vaze oziroma betonski podstavki, na katera namestijo jelke.

Božične lučke, ki jih sicer še niso prižgali, pa so že dalj časa nameščene na različnih koncih Trsta in njegovega zaledja