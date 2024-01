V Trst priplula ladja, ki je bila tarča hutijev

Včeraj je v tržaško pristanišče po dveh tednih prisilnega premora vendarle spet priplula kontejnerska ladja. Gre za ladjo Maersk Hangzhou danske družbe Maersk Line, ki jo je konec lanskega leta med prečkanjem južnega Rdečega morja brez hujših posledic za plovilo in posadko zadela raketa hutijskih upornikov v Jemnu, ki ciljajo na tovorne ladje kot povračilni ukrep za vojno v Gazi. 24 ur kasneje so ladjo napadla tudi štiri plovila s Hutiji, vendar so helikopterji z bližnjih ameriških rušilcev, ki so se odzvali na klic na pomoč, tri potopili, četrto plovilo pa je pobegnilo.

Ladja, ki ima nosilnost 15.282 kontejnerjev TEU, ta je sicer priplula s Kitajske, bo že danes ali jutri zapustila tržaško pristanišče. Namenjena je v pristanišče na Reki, od tu se bo vrnila v Trst, nato pa bo odplula. Danski ladjarski velikan je zelo rezerviran in po zadnjih dogodkih ne daje nobenih izjav, niti o tem, kakšno vrsto tovora so pripeljali v jadranska pristanišča.

Kdaj bo v Trst priplula naslednja ladja, v pristaniški upravi ne vedo. Do zdaj so zaradi preusmerjanja izgubili pet ladij, računajo pa, da se bo ob sedmi pomol do konca januarja privezalo 47 ladij, pet manj kot v enakem obdobju lani. Predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino ostaja optimist, čeprav se zaveda, da je situacija zaradi burnega dogajanja v Rdečem morju resna in se že pozna v celotni pomorski logistični verigi. Promet na eni od najbolj prometnih pomorskih poti, proti Sueškemu prekopu, je skoraj prepolovljen, številni svetovni ladjarji namreč svoje ladje na poti z daljnega vzhoda proti Evropi preusmerjajo okrog Afrike skozi Gibraltar ali direktno proti pristaniščem v severni Evropi. Kot smo že pisali, gre za varnejšo, a precej daljšo in predvsem dražjo pot.

