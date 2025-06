V Trst prispel najnovejši zeleni vlak

Svet javnega prevoza se spreminja in iz tega postopka niso izvzete železnice. Italijanski železniški prevoznik Trenitalia je včeraj v Trstu predstavil desetega od skupnih štirinajstih novih dvonadstropnih vlakov, ki so na progi Trst-Benetke preko Portogruara že povsem nadomestili starejše vlake. Druga zanimiva novost je inovativen način za nakup vozovnic med Trstom in Vidmom.

Trenitalia nabavlja v teh letih v dogovoru z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino nove vlake, ki nadomeščajo postopoma najbolj zastarele dele voznega parka. Včeraj je malo po 9.45 na prvi peron glavne tržaške postaje iz Benetk prispel najnovejši dvonadstropni vlak (ti so bili doslej znani pod imenom Rock, a je Trenitalia ravnokar opustila vsa imena vlakov), ki nosi že nove barve italijanskih lokalnih potniških vlakov, razne odtenke zelene. Nove barve, je poudarila deželna direktorica Trenitalia za FJK Elisa Nannetti, odražajo vrednote in adute lokalnih vlakov družbe, nad vsemi trajnost.

Prava novost pa je uvedba plačilnega sistema Tap & Tap med Trstom in Vidmom, tako preko Červinjana kot preko Gorice. Potnike pričakujejo na postajah prenovljeni plačilni terminali.