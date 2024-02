V Trst prispelo tudi več sirskih beguncev

Med tujimi državljani, ki so v januarju po balkanski poti prispeli v Trst in šli mimo glavne železniške postaje, jih je 55 odstotkov izrazilo namero nadaljevati pot v druge evropske države, sedem odstotkov jih je bilo namenjenih v druge kraje v Italiji, 27 odstotkov pa jih je nameravalo ostati v Trstu. Preostalih enajst odstotkov anketiranih ni imelo jasnega cilja ali ga ni hotelo zaupati. Več kot tretjina jih je prihajala iz Afganistana, na drugem mestu pa so se znašli državljani Sirije, kar predstavlja novost zadnjega obdobja.

To izhaja iz januarskega poročila, ki sta ga skupaj objavili nevladna organizacija International Rescue Committe (IRC) in Diakonija, ki deluje v okviru valdeške cerkve. Podatke so zbrali na glavni postaji med nudenjem prve pomoči in pravnih nasvetov migrantom. S tem se ukvarjajo od jutra do večera (včasih tudi v večernih urah) vsak dan v letu, vključno s konci tedna in prazniki.

V kar hladnem januarju so pri postaji skupno popisali 641 ljudi, med temi je bilo 82 % odraslih in 18 % mladoletnih. Moških je bilo za 95 %, dobra tretjina (225 oziroma 35 %) jih je prispela iz Afganistana, ki ga od leta 2021 obvladujejo talibani. Med Afganistanci je naraslo število tistih, ki nameravajo zaprositi za zatočišče v Trstu (33 %). Sircev so našteli 150, popisali pa so še številne migrante iz Pakistana in Bangladeša (po 75), Nepala (27, ti so v zadnjem letu stalnica), turškega Kurdistana (25), Indije ter Egipta (po 21).