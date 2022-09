V Trst spet prihajajo filmske zvezde

Že spet se bodo po tržaškem mestnem nabrežju podili zvezdniki in zvezdnice svetovnega formata, v Trst jih bo privedla nova produkcija Netflix. Filmski set bodo začeli pripravljati že danes zvečer, živo bo vse do 16. septembra.Pri nastanku tržaških prizorov bo sodelovala deželna filmska agencija FVG Film Commission, za snemanje bo skrbela produkcijska hiša Kplus film iz Verone. V akcijo bodo šli pretežno ponoči, nekatere ceste pa bodo že drevi zaprli za promet, so sporočili iz tržaške občine.

Po akcijskem celovečercu The Old Guard 2, ki so ga snemali v začetku julija v Trstu, v njem pa nastopata igralki Charlize Theron in Uma Thurman, bodo tudi tokrat nastopali mednarodno znani igralci, so zagotovili v producentskih krogih. Kdo pa tokrat prihaja v mesto in ali gre za celovečerec, serijo ali karkoli drugega, pa ni dano vedeti, saj podatke o snemanju za sedaj ovija tančica skrivnosti. Takoj pa se je na nekaterih socialnih omrežjih pojavilo šušljanje o tem in onem igralcu, ki naj bi se direktno iz Hollywooda pripeljal v Trst.