V Trstu brezplačni dermatološki pregledi

Kožne novotvorbe predstavljajo danes najbolj pogosta rakasta obolenja tako pri moških kot pri ženskah. Predvsem melanomi so tisti, ki povzročajo tumorje in se hitro razširjajo tudi v mladih letih. Zato pa so potrebne kampanje ozaveščanja in preventive, ki spodbujajo zgodnjo diagnozo, predvsem pred poletjem, ko se ljudje bolj izpostavljajo soncu.

S temi cilji bo tržaška sekcija združenja Lilt, ki se bori proti rakastim obolenjem, v sodelovanju z dermatološko kliniko zdravstvenega podjetja Asugi, ki jo vodi Iris Zalaudek, organizirala 50 brezplačnih dermatoloških pregledov, ki bodo potekali na Trgu Ospedale 2 od 27. junija do 1. julija med 9. in 14. uro. Obvezna je predhodna prijava na številko 351 5039192 od srede, 15. junija, med 9. in 12. uro. Glede na to, da je število mest omejeno, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prej prijavili, in oni, ki se brezplačnega pregleda niso poslužili že lani. Za prijavo je potrebno navesti ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov.