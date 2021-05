V Trstu demonstrirali proti izraelskemu apartheidu

Tudi v Trstu se je skupina demonstrantov postavila na stran Palestincev in obsodila izraelsko politiko v Gazi ter vzhodnem Jeruzalemu, katero so označili kot apartheid. Okrog petdeset ljudi se je na pobudo društva Salaam otroci oljke in skupine za palestinsko kulturo Ibriq, ob podpori Odbora Danilo Dolci in Stranke komunistične prenove, zbralo na Trgu Oberdan s transparenti ter palestinskimi zastavami. Govorniki so nizali primere nespoštovanja človekovih pravic, ki se vrstijo že dolga leta, občasno pa pride do izbruhov nasilja in vojnih dejanj, kakršni zaznamujejo te dni. Protestniki so delili letake tudi pred deželnim sedežem Rai.