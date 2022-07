V Trstu film s Charlize Theron in z Umo Thurman

Tržaško nabrežje se je ponovno spremenilo v večji filmski set. Okrog 9.30 so v poletni vročini varnostniki dobesedno izolirali širše območje med Pomolom Audace in Starim pristaniščem, celo prečkanje in sprehajanje na pločnikih ob morju je bilo prepovedano.

Snemalna ekipa je na pomol postavila velike črne senčnike, okrog pomola pa so drveli motorni čolni s snemalci in drugimi člani ekipe, morda s kakšnim igralcem ali igralko. Kaže namreč, da se včeraj in danes v Trstu za platformo Netflix snema nadaljevanje celovečerca The Old Guard 2, v kateri nastopata znani hollywoodski igralki Charlize Theron in Uma Thurman. Prvi del nadaljevanke The Old Guard so snemali leta 2020, ko je Theronova nastopila v vlogi temnolase Andromake, nesmrtne vodje fantastične zgodbe iz stripa znanega ameriškega avtorja Grega Rucka. Filmski zvezdi naj bi bili v Trstu, v Grand Hotelu Duchi d’Aosta, kjer naj bi Theronova pri sebi imela osebnega kuharskega mojstra, kljub temu, da hotel ponuja kulinarično izbiro kuharskega mojstra Mattea Metullia, prejemnika dveh Michelinovih zvezdic.

Snemalna ekipa – zaposlenih je okrog 500, zasedli pa so hotelske sobe med Trstom in Tržičem – se je v Trst pripeljala iz Rima v soboto z vlakom; tega naj bi produkcija rezervirala v celoti. Jutri bodo s snemanjem nadaljevali v Ulici Foschiatti. Tu že ustvarjajo malo pariško trgovino. Spektakularni set naj bi se nato selil na jezero Como, jeseni pa spet v Rim.