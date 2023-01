V Trstu in okolici kmalu skoraj sto spotikavcev

V Trstu in njegovem neposrednem zaledju bomo lahko kmalu prešteli skoraj sto tlakovcev spomina. Prihodnjo sredo, 18. januarja, bo tržaška judovska skupnost v sodelovanju z Občino Trst ob bližajočem se dnevu spomina na žrtve holokavsta položila petnajst novih medeninastih spotikavcev, ki spominjajo na žrtve nacifašističnega nasilja.

Slovesnost na Katinari

Dobila ga bo tudi mlada tržaška aktivistka Darinka Piščanc - Slovenka, ki je 20. marca 1944 pri 23 letih podlegla krvavemu mučenju. To se je začelo v »Villi triste« v Ulici Bellosguardo in žalostno sklenilo na poveljstvu SS na Trgu Oberdan. Osvobodilni fronti se je pridružila leta 1943, skrbela je za organiziranje deklet.

Tlakovec ji bodo približno ob 12. uri postavili na Katinari, pred župniščem, kjer je od otroštva živela s stricem, katinarskim župnikom Tonetom Piščancem. Ob tej priložnosti bo med drugim spregovoril Dušan Križman, Darinkin nečak, ki si je prizadeval, da bi v seznam tlakovcev vključili tudi njeno ime. Njeni življenjski zgodbi se bo Primorski dnevnik še posvetil v prihodnjih dneh.

Prvič tudi poklon Romu

Tlakovec bodo odslej imeli še Maura Morpurgo, Emma Levi, Alessandro Revere, Dario David Acco, Elio Ades, Salomone Tiano, Alfredo Levi, Renato Duse ter Leone, Pacina Israel, Enrichetta, Felice in David Vivante.

Daljše spominsko popotovanje se bo v sredo ob 9. uri začelo v Drevoredu 20. septembra, pred nižjo srednjo šolo Divisione Julia, s poklonom profesorici liceja Petrarca Mauri Morpurgo. Za njen tlakovec sta se zavzeli nekdanja direktorica nižje srednje šole Cinzia Scheriani in ravnateljica liceja Petrarca Cesira Militello. Pri dogodku bodo zato sodelovali dijaki obeh šol. Spotikavce bodo drugače položili v ulicah Piccolomini, Zovenzoni, Ricci, Cunicoli, San Nicolò, Ombrelle in Reni.Ob 14.30 bodo na Trgu libertà, pred tržaško železniško postajo, postavili prvi tlakovec, ki v Italiji spominja na deportiranega Roma. To je Romano Held.

Tlakovce bo položil, tako kot to počenja že od samega začetka, nemški umetnik Gunter Demnig, ki si je leta 1992 domislil, da bi na tragično usodo žrtev nacifašizma opominjal s tlakovci, v katerih so vgravirani podatki žrtev. Talmud namreč veli, da se na človeka pozabi šele, ko se ne spomnimo več njegovega imena, večkrat rad poudarja nemški umetnik.

Slovenski tlakovci

Prve tri spotikavce na Tržaškem za slovenske žrtve nacifašizma je dala januarja 2021 na glavnem trgu v Boljuncu postaviti boljunska srenja. Počastili so Marijo Slavec, Avguština Sancina in Viktorijo Žerjal Sancin.

Lani pa so se v Ulici San Maurizio, blizu tržaške glavne bolnišnice, oddolžili tudi sedmim zaposlenim pri telefonski družbi Telve, ki so jih esesovci 10. decembra 1943 zaradi njihovega antifašističnega prepričanja prisilno odvedli z delovnega mesta, da bi jih deportirali v nemška taborišča. Med njimi sta bila tudi Padričarja Karlo Kalc in Franc Grgič.

Spotikavce bi radi postavili tudi v Križu, na Proseku in Kontovelu, kjer je pred letom dni dal za to pobudo predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni