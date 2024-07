V Trstu kar tri jahte dišijo po oligarhih

Jadralna jahta A, ki so jo italijanske oblasti ob izbruhu vojne v Ukrajini v okviru mednarodnih sankcij zasegle ruskemu milijarderju in »kralju umetnih gnojil« Andreju Melničenku, je že sestavni del tržaških pejsažev. Po dobrih dveh letih si skoraj ni več mogoče predstavljati Tržaškega zaliva brez tega ogromnega in čudnega plovila, za vzdrževanje katerega je italijanska država odštela že okrog dvajset milijonov evrov. Največja jadralna jahta na svetu v dolžino meri 143 metrov, v višino s svojimi tremi jambori pa sto metrov.

Ni pa edino tovrstno plovilo, ki se v tem času nahaja v Trstu. Trenutno so namreč tu kar tri luksuzne jahte, ki so tako ali drugače povezane z ruskimi ali ukrajinskimi oligarhi. Od februarja je bila v ladjedelnici sv. Marka, točno pred sedežem pristaniške uprave, na popravilu motorna jahta Luminance, ki se je od časa do časa potem pojavljala pred tržaško obalo, od konca junija redno. Gre za 145 metrov dolgo »giga jahto«, katere lastnik naj bi bil ukrajinski oligarh Rinat Ahmetov, ki ima interese v več sektorjih, nadzira jeklarskega velikana Metinvest, je (bil) lastnik jeklarne Azovstal v ukrajinskem Mariupolu in tudi nogometnega kluba Šahtar iz Donecka.

Pretekli petek pa je v Trst priplul še tretji morski »lepotec«. V plovnem kanalu nasproti Žavelj je odtlej privezana še ena trijamborna jadralna jahta – Black Pearl (Črni biser, prav tako kot slovita ladja filmskega pirata Jacka Sparrowa). V ekološkem duhu načrtovana jahta v dolžino meri 106,7 metra, v višino 70, zgradila jo je nizozemska družba Oceanco, dizajn je podpisal biro Nuvolari Lenard iz Benetk. V Trstu je bila na popravilu že julija lani, vrnila se je po 12 mesecih, tokrat v plovni kanal, kjer se z njo ukvarja podjetje Quaiat. Lastnik »črnega bisera« je bil do svoje smrti (junija 2021 pri 72 letih v Kanadi) ruski oligarh Oleg Burlakov, poznan kot »kralj cementa«. Na sodišču se je takoj vnela bitka za dediščino med soprogo, hčerami, sestro in še 27-letno oligarhovo ljubico. Sodna drama je tako dodatno popestrila boj med milijarderji, ki se potegujejo za to, kdo ima daljšo jahto.