V Trstu kmalu nov Svetilnik glasbe

Salzburški festival se je rodil z eno samo predstavo –Jedermann ali Slehernik –, polagoma pa je zrastel v morda najodmevnejši dogodek, ki že desetletja privablja svetovno pozornost: tako razmišlja predsednik tržaškega Koncertnega društva Piero Lugnani, ki je na tiskovni konferenci v Muzeju orientalske umetnosti predstavil novo kulturno pridobitev za mesto. Festival Svetilnik glasbe (Il faro della musica) bo od 5. do 12. septembra na različnih lokacijah ponudil vrsto komornih in simfoničnih koncertov z odličnimi solisti in ansambli, bogato ponudbo pa je omogočilo sodelovanje več ustanov: gledališča Verdi, ki ga je zastopal intendant Giuliano Polo, konservatorija Tartini, ki ga je zastopala predsednica Daniela Dado, za Dom glasbe-Šola 55 pa je bil prisoten Gabriele Centis.

Program festivala je predstavil umetniški vodja Marco Seco: odprl se bo 5. septembra ob 19. uri v gledališču Verdi, kjer se bo veliki mojster stare glasbe Jordi Savall najprej pogovarjal z občinstvom, ob 20.30 pa bo oblikoval koncert s svojim ansamblom Hesperion XXI. Naslednjega dne bomo lahko pobliže spoznali sijajnega ruskega violinista Maxima Vengerova, ki bo nastopil s pianistko Polino Osetinskajo (pogovor ob 19. uri, koncert ob 20.30).

7. septembra bo v Domu glasbe ob 17. uri predstava za otroke Zoo Party, ob 18. uri pa se bo vrsta koncertov, ki jih bodo izvajali študenti konservatorija Tartini (med njimi tudi bivši gojenec Glasbene matice Florjan Suppani), odvijala v zasebnih hišah in na Deželnem sedežu Rai, ob 20.30 pa bo v kavarni San Marco igrala skupina Norah &The Cats. 8. septembra ob 19. uri bo godalni kvartet EOS nastopil v muzeju Sartorio, 9. septembra pa bo v gledališču Verdi ob 19.30 prvi koncert simfonične sezone, ki je bil načrtovan v sklopu festivala: dirigiral bo Hartmut Haenchen, solist pa bo čelist Antonio Meneses. 10. septembra bo ob 11. uri kvartet EOS ponovno nastopil v muzeju Sartorio, 11. septembra pa bo ob 17. uri v Domu glasbe Zgodba morske zvezde, drugi dogodek za otroke in družine, ki si ga je zamislil Vincenzo Stera. Festival bo 12. septembra ob 19.30 v gledališču Verdi sklenil koncert, na katerem bo kanadska pianistka Angela Hewitt nastopila kot solistka in dirigentka. Dodatne informacije so na voljo na tej povezavi.