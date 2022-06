V Trstu napredne operacije sive mrene

Tržaška očesna klinika, ki deluje v okviru zdravstvenega podjetja za Trst in Gorico Asugi, je eden izmed petih okulističnih centrov v Italiji, ki z napredno tehniko izvaja implantacijo intraokularnih teleskopov med operacijo sive mrene. Pet medicinskih pripomočkov, vrednih skupno 137.500 evrov, je priskrbela in darovala družba Samsara Vision. Novo tehnologijo je v Trst prinesel dr. Daniele Tognetto, vodja očesne klinike in predsednik italijanskega združenja za kirurgijo sive mrene SICC. V preteklih dneh je s svojo ekipo uspešno opravil implantacijo mikroskopske naprave pri dveh pacientih s senilno makularno degeneracijo.

»To so pravi miniaturni teleskopi, veliki le nekaj milimetrov, ki očesu omogočijo znatno povečavo slike,« je pojasnil Tognetto. »Načrtovani so izrecno za paciente, ki so oslepeli zaradi senilne makularne degeneracije; med starejšimi zelo razširjena patologija zahteva večkrat zdravljenje preko interokularnih injekcij.« V poznih fazah bolezni, znane tudi z imenom degeneracija rumene pege, so pacienti skoraj slepi in niso avtonomni, kar povzroča starejšim in zlasti osamljenim osebam veliko težav, saj jih sili v socialno izolacijo in izgubo avtonomije.

Implantacija interokularnih teleskopov je izvedljiva pri pacientih, ki še niso v pozni fazi bolezni in niso bili še podvrženi operaciji sive mrene. Potencialne kandidate izbira strokovna komisija okulistov in se pri preverjanju poslužuje posebnega zunanjega teleskopa, ki simulira delovanje miniaturne naprave. Slednjo, po uspešno opravljeni selekciji, vsadijo sredi zenice. Po operaciji morajo pacienti slediti očesni rehabilitaciji in se privaditi na nov »pogled« na svet.