V Trstu nastaja največji zbirni center za odpadke doslej

Prebivalci Sv. Sobote, Sv. Ane in Valmaure bodo do konca leta v Ulici Giarizzole dobili zbirni center za odpadke, v katerega bodo lahko odlagali različne vrste odpadkov. Z gradnjo bodo predvidoma zaključili oktobra. Lokacijo je zagotovila Občina Trst, območje pa bo uredilo komunalno podjetje AcegasApsAmga, ki bo prevzelo tudi upravljanje odpada.

Naložba znaša 1,4 milijona evrov: milijon prihaja iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), preostali del iz občinske blagajne. V ta zbirni center bodo občani lahko oddajali nevarne, male in velike gospodinjske odpadke, elektronsko opremo, lesene embalaže, železo, kuhinjsko olje itd.

Temeljni kamen za nov zbirni center sta včeraj zjutraj položila tržaški občinski odbornik za urbanizem Michele Babuder in direktor komunalnih storitev družbe AcegasApsAmga Massimo Buiatti. Ta je povedal, da bo novi objekt največji od skupno petih odlagališč, ki jih bo Trst imel po novem. Preostali zbirni centri so pri Sv. Jakobu, pri železniški postaji Sv. Andreja, v Rojanu in na Opčinah. S temi štirimi centri komunalna služba trenutno obdela 20 odstotkov vseh ločenih odpadkov.