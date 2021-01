V Trstu niz koncertov z mladimi talenti

Tržaško operno gledališče Verdi, konservatorij Tartini in Občina Trst bodo od 30. januarja do aprila ponudili niz šestih koncertov z naslovom Mladi talenti, ki jih bo ob sobotah ob 21. uri z nedeljsko ponovitvijo ob 23.30 predvajala tržaška zasebna televizijska postaja Telequattro, ob spremljavi orkestra in zbora gledališča Verdi pa jih bodo izvajali študentje konservatorija Tartini, ki so bili izbrani med najboljšimi. Mladim talentom bo tako dana možnost, da se javno preizkusijo tako rekoč na profesionalni ravni, s televizijskim predvajanjem pa se bo ohranjal stik z občinstvom in se bo morda pripomoglo, da se bodo opernemu gledališču približali tudi taki, ki vanj še niso vstopili, je bilo med drugim rečeno na današnji tiskovni konferenci pred gledališčem Verdi v Trstu.

Prvi koncert bo 30. in 31. januarja ter 6. in 7. februarja vodil Roberto Gianola, ki je v minuli sezoni dirigiral Donizettijevo opero Lucrezia Borgia, 13. in 14. februarja bo sledil sedemindvajsetletni dirigent Michele Spotti, 20. in 21. februarja se bo vrnil Federico Maria Sardelli, ki je dirigiral božični koncert s Haydnovim Messiah. 20. in 21. marca bo v Trstu prvič nastopil dirigent Michele Gamba, zadnji koncert pa bo 17. in 18. aprila vodil Christopher Franklin, ki je pri nas že večkrat uspešno nastopil.

Mladi talenti, ki so bili izbrani, imajo praviloma že ugleden kurikulum z zmagami na državnih in mednarodnih tekmovanjih: furlanski pianist Alberto Olivo (30. in 31. januarja), duo tolkalcev Marco Viel in Ivan Boaro (6. in 7. februarja), albanski pianist Konstandin Tashko (13. in 14. februarja), tržaška violinistka Sofia De Martis (20. in 21. februarja), 20. in 21. marca pa violinistka Alida Shahrazad Igbaria, ki je svojo pot začela na Glasbeni matici s prof. Jagodo Kjuder, solist zadnjega koncerta pa bo 17. in 18. aprila harmonikar Luca Bello. Programi zajemajo zelo široko zgodovinsko obdobje od Monteverdija do sodobnosti, podrobnosti je mogoče prebrati na spletni strani teatra.