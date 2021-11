V Trstu okoli osem tisoč protestnikov proti covidnemu potrdilu (video)

19.25: Pred Velikim trgom, ki ga varujejo policisti, se zadržuje približno 200 protestnikov, ozračje je zelo napeto.

18.30: Skupina 200 protestnikov je, kljub prepovedi, poskusila vdreti na Veliki trg, kjer je prišlo do fizičnega stika s policisti in se je napetost povečala.

18.00: Organizatorji shoda so se okrog 17.30 ustavili na Trgu Oberdan, kjer so protestnikom sporočili, da se je shod zaključil. Dodali pa so še, da se lahko, kdor želi, odpravi do Velikega Trga. Na Velikem trgu se je tako zbralo po poročanju Anse približno 200 protestnikov, ki so zmerjali policiste.

16.33: Udeleženci shoda so po Ul. Carducci prispeli skoraj do Trga Oberdan. Letijo vzkliki proti peticiji za »Trst mesto odgovornosti«, ki je na spletni platformi change.org presegla 50.000 podpisov

16.20: Starejša gospa na Trgu Goldoni je pomahala z okna v pozdrav protestnikom in je požela aplavz

16.14: Shod je prispel na Trg Goldoni. Nekatere trgovine so zaprte. Medtem kvestura sporoča, da je okrog osem tisoč udeležencev.

16.05: Protestniki so prispeli pred sedež tržaškega dnevnika Il Piccolo, kjer kot običajno zmerjajo novinarje. Območje je strogo zastraženo.

15.47: Po ocenah kvesture se je na shodu zbralo približno 5.000 ljudi

15.45: Udeleženci na prvi blokadi skačejo in pojejo običajno pesem »La gente come noi non molla mai«