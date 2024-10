V Trstu okrog dvesto azilantov brez strehe nad glavo

»Situacija v zvezi z neustreznim sprejemanjem oziroma z nesprejemanjem prosilcev za azil v Trstu je dramatična in brez vsakršnega nadzora. Na podlagi podatkov z dne 28. septembra je tu vsaj 180 na cesti zapuščenih prosilcev za azil,« so sporočili iz italijanskega solidarnostnega konzorcija (ICS) v Trstu. Med njimi so pri ICS našteli 164 moških, štiri ženske in tri družine, v katerih je tudi šest mladoletnih oseb.

Čakalna doba za prvi sprejem migrantov se je podaljšala, in sicer na skoraj 30 dni, tako da se slika od zaprtja silosa junija letos ni bistveno spremenila, z razliko, da se migranti ne morejo več zateči vanj in zato iščejo druga zasilna zavetišča, so še zapisali pri ICS. »Vsako jutro se ob 5. uri odpravijo do kvesture, kjer v vrsti počakajo, da bodo lahko zaprosili za azil, pa jih vsak dan odslovijo z istimi besedami: vrnite se jutri,« je povedala Lorena Fornasir, ki z možem Gian Andreo Franchijem vodi organizacijo Linea d’ombra in vsak večer na Trgu Libertà nudi pomoč migrantom.

Kanalizacije niso uredili

V skavtskem hostlu na Božjem Polju, kjer že nekaj let deluje center za begunce, še vedno niso prenovili kanalizacije, v centru so med drugim nameravali gostiti večje število migrantov, a tudi do tega ni prišlo. S prefekture so obljubljali, da bodo azilante po zaprtju silosa namestili v dodatne montažne hišice, ki bi jih postavili na dvorišče hostla. Nazadnje pa hišic niso predali namenu, ker naj bi bile v primeru burje neuporabne. V njih so nameravali povečati zmogljivost hostla na skupnih 150 mest (trenutno jih je 78).

Med tem časom pa se niti Dežela FJK ni lotila sodelovanja s pristojnimi organi za iskanje primernih rešitev. Še vedno so prepuščeni samim sebi tudi migranti, ki iz Trsta nadaljujejo svojo pot v druge kraje, so še sporočili iz ICS. »Takih prihodov je približno 50 do 60 dnevno, na poti so tudi družine, krajevne oblasti pa zavračajo vsakršno podporo tem migrantom, čeprav so se za sodelovanje ponudila razna združenja. Tako je vsak dan in predvsem vsako noč na desetine ljudi zapuščenih na cesti, med temi tudi mladoletne osebe.«

