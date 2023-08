V Trstu padel letošnji temperaturni rekord

V Trstu je včeraj meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila letošnji temperaturni rekord. Živo srebro se je povzpelo na 35 stopinj Celzija, najvišje letos, je razvidno iz podatkov objavljenih na njeni spletni strani. Pred tem so najvišjo letošnjo temperaturo namerili 18. julija, ko je bilo 33,6 stopinje Celzija. K včerajšnji visoki temperaturi je pripomogla burja, ki je onesposobila morski veter, ob katerem so sicer temperature nekoliko nižje. Navtični inštitut, ki je malo bolj oddaljen od morja in ima meteorološko postajo na strehi svoje stavbe, je sicer včeraj v Trstu nameril še nekoliko višjo temperaturo, in sicer 36,3 stopinje Celzija.

Nocojšnja noč pa je bila v Trstu prav tako najtoplejša letos. Živo srebro se v minuli noči ni spustilo pod 27,9 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh do vključno sobote bodo najvišje dnevne temperature podobne včerajšnjim. Ni izključeno, da bo letošnji temperaturni rekord ponovno padel.