V Trstu posilil turistki

Karabinjerji iz vojašnice v Ulici Hermet so aretirali 28-letnega slovenskega državljana R.A., bremeni ga sum kaznivega dejanja posilstva dveh dvajsetletnih turistk in pobega iz hišnega pripora.

Mladi dekleti sta nepridiprava spoznali v petek popoldne v mestnem središču. Tam je s prijatelji popival in praznoval rojstni dan, kljub temu, da bi moral ostati v hišnem priporu. Dekleti sta se jim pridružili in v večernih urah obiskali dom 28-letnika, kjer je skupina še naprej popivala in uživala droge. Ponoči se je ena od turistk umaknila s članom skupine, državljan Slovenije je naposled napadel drugo dvajsetletnico, jo blokiral in prisilil v spolni odnos. Po končanem nasilju je dekletu uspelo zbežati iz stanovanja. Poklicala je prijateljico in ji povedala o nasilnem dogodku. Ko je to slišala, se je še druga turistka z izgovorom umaknila iz stanovanja, 28-letnik pa ji je sledil, jo ustavil in začel otipavati. Dekle se je iztrgalo iz oprijema nasilneža, zbežalo in poklicalo na pomoč. Na kraj so prihiteli karabinjerji, ki so žrtvama nudili pomoč in ju pospremili v bolnišnico Burlo Garofolo. Karabinjerji so kmalu identificirali posiljevalca ter ga pospremili v koronejski zapor, kjer bo o njem odločalo državno tožilstvo.