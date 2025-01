V Trstu postavili osemnajst novih spotikavcev

V Trstu je od nedelje 18 novih spotikavcev, medeninastih tlakovcev, ki opominjajo na deportacije v taborišča smrti. Ob prisotnosti Guntherja Demniga, »očeta« tlakovcev spomina, so jih postavili pred vhode domov, v katerih so živeli pripadniki tržaške judovske skupnosti, ki so jih nacisti odpeljali na Poljsko in umorili.

Tlakovce spomina so tudi tokrat postavili na pobudo tržaške judovske skupnosti. Projekt sta podprla tudi Občina Trst in deželni Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine, pri postavitvi sta sodelovala dijaka tržaškega liceja Petrarca ter potomca ene od žrtev holokavsta.

»Spotikavce postavljamo v spomin na umorjene jude, pri čemer izražamo solidarnost judovski skupnosti. Hkrati pa jih postavljamo v opomin, da antisemitizem ne sme dobiti prostora v družbi,« je povedal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, izrazil solidarnost z Izraelom in spomnil na napad teroristične skupine Hamas 7. oktobra 2023.

Tudi tržaški rabin Eliahu Alexander Meloni je opozoril na »povratek antisemitizma in antisionizma«. Glede prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom pa je dejal, da je dogovor izsilila palestinska stran. »Hamas se obnaša, kot da bi zmagal,« je še povedal.

