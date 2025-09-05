V Trstu pridržali osumljenca terorizma (VIDEO)

Karabinjerji posebne enote ROS so danes zjutraj v Trstu pridržali osumljenega terorizma na mednarodni ravni. Dolžijo ga med drugim urjenja za teroristične dejavnosti in hujskanja h kaznivim dejanjem. Kazniva dejanja naj bi izvajal tudi po spletu. Do pridržanja je prišlo na osnovi odredbe, ki jo je izdalo tržaško okrožno protiteroristično tožilstvo v Trstu. Gre za pakistanskega državljana, ki naj bi deloval samostojno. V mesto je leta 2023 prišel po balkanski poti.

Pri akciji so sodelovali tudi tržaški karabinjerji in pripadniki enote 13. polka karabinjerjev Furlanije - Julijske krajine. Vest so karabinjerji posredovali ob 11. uri, uro kasneje pa so podrobnejše podatke sporočili na tiskovni konferenci na tržaškem sodišču.

Od džihadističnih vsebin do orožja

Osumljenec je po podatkih preiskovalcev javno izjavil svojo podporo Islamski državi. Na različnih spletnih platformah je vztrajno iskal gradivo z džihadistično vsebino in ga nato delil na posebnih družbenih omrežjih. Skušal naj bi se tudi naučiti izdelati improvizirane eksplozivne naprave in si skušal nabaviti orožje.