V Trstu štirje novi merilniki hitrosti

V minulih dneh so v Trstu postavili štiri nove stacionarne naprave za merjenje hitrosti autovelox. Trenutno so že operativne, je povedal poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Nameščene pa so v Miramarskem drevoredu blizu borovega gozdiča, v Ulici Rossetti ob liceju Petrarca, v Ulici San Pasquale ob šoli in v Ulici Forlanini. Skupno je torej po novem v Trstu dvanajst stacionarnih naprav za merjenje hitrosti. Ob štirih novih so že obstoječe nameščene v Ulici Valerio, dve v Miramarskem drevoredu, ob Sprehajališču Sv. Andreja, v Istrski ulici, na Reški cesti, v Ulici Flavia in v Ulici Marchesetti. Gre predvsem za preventivni ukrep, je povedal Milocchi, kajti vozniki, ko jih zagledajo, upočasnijo vožnjo, tudi če ni nameščena videonadzorna kamera oz. merilnih hitrosti, kar se na prvi pogled ne more opaziti.