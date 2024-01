V Trstu večjezično za mir in otroke

Na 57. svetovni dan miru, ki ga 1. januarja obeležuje Katoliška cerkev, je tudi letos po tržaških ulicah potekal shod, ki ga prireja Odbor za mir in sožitje Danilo Dolci. Krenil je z Velikega trga, izpred plošče v spomin na razglasitev rasnih zakonov, čeprav neuradno, saj prefektura organizatorjem ni dovolila, da bi demonstracijo začeli na tem simboličnem mestu.

»Svoboda izražanja je v današnji družbi zagotovljena, a samo če ne zmoti trgovcev,« je med zbiranjem dejal organizator Luciano Ferluga in pojasnil, da je prefektura spremenila traso sprevoda, ker bi izbrana pot zmotila dejavnosti trgovcev in kupcev na božični tržnici, ter povabila demonstrante, naj se premaknejo na mestno nabrežje, ob morje. »27. januarja bomo spet tukaj na istem mestu izražali svojo željo po miru,« je Ferluga napovedal dogodek na dan spomina na holokavst, nato pa povabil somišljenike na drugi konec trga, pred prefekturo, od koder je tudi uradno krenil sprevod z okrog 200 udeleženci.

Odbor Dolci so letos navdihnile besede Enrica Trevisija, tržaškega škofa Henrika, ki je pred časom pozval mesto, naj se pred nehumanimi razmerami, v katerih živijo begunci v tržaškem silosu, ne obrača stran. »Terminal« balkanske poti je namreč prava sramota, pravijo v odboru. Vodilo pa je bila seveda želja po koncu vseh vojn. Narode še naprej zatirajo, okupirajo njihovo zemljo in jih podijo, je na čelu sprevoda dejal Ferluga in povabil udeležence, naj s svečo v roki izrazijo svoje sočustvovanje do žrtev vojn v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in drugod.

Za večjim transparentom s palestinsko zastavo je skupina ljudi držala vrv z obešenimi otroškimi oblekami: raztrgane in z rdečimi madeži so jih na poti proti Ulici san Nicolò nosili v spomin na mrtve palestinske otroke.