V Trstu vrhunec prihodov mladoletnih brez spremstva leta 2023

Na Tržaškem so januarja zabeležili 48 prihodov mladoletnih oseb brez spremstva. 13 mladoletnikov je medtem v tem obdobju samostojno zapustilo njim namenjene sprejemne centre in domove, 34 jih je zaključilo svojo pot v mladinskih domovih, v kolikor so dopolnili 18. leto starosti. Njihovi prihodi z balkanske poti pa so se v zadnjem letu, v primerjavi z letom 2023, znatno zmanjšali.

Podatke so predstavili zaposleni v socialni službi tržaške občine, ki so se v torek zvečer udeležili zasedanja petega rajonskega sveta (Sv. Jakob in Stara mitnica) v oratoriju pri Sv. Jakobu na temo sprejemanja mladoletnikov brez spremstva.

V letu 2023 je število prihodov mladoletnikov brez spremstva v Trst doseglo višek, če gledamo podatke iz zadnjih osem let. Trenutno deluje na območju tržaške občine 11 domov za mladoletnike brez spremstva s kapaciteto 282 mest. Ob teh delujejo še centri za prvi sprejem mladoletnikov (80 mest). Prefektura pa je tržaški univerzi naročila, naj raziskuje nove pedagoške modele za uspešno integracijo. Vsi mladoletni namreč nimajo dodeljenega skrbnika.