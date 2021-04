V Trstu začeli testiranje italijanskega cepiva proti covidu-19

Danes bodo na oddelku za pnevmologijo katinarske bolnišnice začeli na prostovoljcih testirati italijansko cepivo proti covidu-19 ReiThera, ki ga je razvilo in patentiralo istoimensko podjetje iz Pomezie v sodelovanju z inštitutom Spallanzani, ki je specializiran za nalezljive bolezni. Katinarska bolnišnica je samo eden izmed dvajsetih italijanskih centrov, v katerih izvajajo drugo fazo testiranja. Cilj je ugotoviti, ali bo italijansko cepivo osnovano na enem odmerku ali bosta potrebni dve dozi v razmiku več tednov. Prvo fazo so v rimski bolnišnici Spallanzani začeli izvajati avgusta lani, ko je odmerek cepiva prejelo 90 ljudi, ki so jih izbrali med 3000 prostovoljci, ki so se prijavili na testiranje.

O drugi fazi, v katero je vključena tudi katinarska bolnišnica, smo spregovorili s prof. Marcom Confalonierijem, predstojnikom oddelka za pnevmologijo. Strokovnjaka smo vprašali tudi, ali se je število hospitaliziranih pacientov na njegovem oddelku v zadnjih tednih zvišalo, pa tudi, če bi terapija z monoklonskimi telesi lahko bila dobro orožje proti blažjim oblikam covidne bolezni.

Profesor Confalonieri, vaš oddelek je del še ene pomembne študije. Kako to, da so za eksperimentalno testiranje cepiva ReiThera izbrali prav katinarski oddelek za pnevmološke bolezni?

Na znanstvenem področju že kar nekaj časa sodelujemo z inštitutom Spallanzani, ki je koordinacijski center za študije o italijanskem cepivu. Glede na to, da smo lani z njim sodelovali tudi v študiji o uporabi kortizona pri covidnih pljučnicah, so nas zdaj spet povabili k sodelovanju.

Koliko prostovoljcev bo sodelovalo v drugi fazi testiranja cepiva?

V Trstu bomo testirali okoli 20 prostovoljcev. V drugih italijanskih centrih so že opravili drugo fazo testiranja, pri nas pa smo avtorizacijo dobili nekoliko kasneje in zato šele zdaj začenjamo s testiranjem.