V Trstu zaradi pričakovanega slabega vremena jutri (petek) zapirajo mestne parke. Ob padavinah bo zapihala močna burja, ki bo lahko dosegala hitrost do okrog 100 kilometrov na uro. Ponovno jih bodo odprli ob izboljšanju vremenskih razmer, so sporočili z Občine Trst. Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.