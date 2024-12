V tržaškem občinskem svetu so si skočili v lase

Po petkovi predčasni prekinitvi seje mestnega sveta, med katero niso prišli do kompromisa glede časovne omejitve proračunske debate, kar je letošnja novost, je na včerajšnji seji zavrelo že eno uro po njenem začetku. Desnosredinska koalicija je v primerjavi s petkom, ko je opoziciji predlagala, da bi proračun za prihodnje leto sprejeli v največ 25-ih urah ponudbo popravila in predlagala samo 20 ur dela.

Vnela se je vroča in napeta razprava, ki je civilizirano pot ubrala šele ob 18.10, štiri ure po začetku seje. Takrat je pristojni za finance Everest Bertoli orisal 876-milijonski dokument proračuna za leto 2025 in poudaril, da se jim je tretje leto zapored uspelo izogniti začasnemu financiranju. Razprava se je nato kljub časovnemu omejevanju zavlekla pozno v noč in so proračun sprejeli nekaj po 2. uri.

Kaj se je zgodilo?

Levosredinska opozicija se z omejevanjem časa za razpravo ni strinjala. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je zaprosil za 20-minutno prekinitev za sestanek opozicijskih vodij svetniških skupin. Prošnja je prejela zeleno luč, a je slabo kri povzročila izjava predsednika občinskega sveta Francesca Pantece, da Laterzi ta čas odbije od predvidenega časa za razpravo.

Proti odločitvi se je odločno postavil Giovanni Barbo iz Demokratske stranke, v razpravo je posegel Gabriele Cinquepalmi iz Bratov Italije. Beseda je dala besedo, tudi kako žalitev, Barbo se je napotil proti koalicijskim klopem, Cinquepalmi je brezglavo skočil čez mizo, za katero je sedel, in se zapodil proti Barbu. Samo intervencija mestnih redarjev in nekaterih mestnih svetnikov je preprečila pretep med svetnikoma.