V tržaškem pristanišču prvič naleteli na ponarejene vrečke čipsa

Carinska uprava in finančna policija sta v tržaškem pristanišču zasegli 216.000 jušnih kock in 1.164 vrečk čipsa. Na prvi pogled so učinkovale kot proizvodi dobro poznanih blagovnih znamk, vendar se je kmalu izkazalo, da so ponarejene in ne ustrezajo predpisanim varnostnim standardom.

Izdelki pripluli iz Turčije

Jušne kocke in čips so naložili na tovornjaka. Eden je bil namenjen v Nemčijo, drugi v Združeno kraljestvo. Blago pa je v Trst priplulo iz turškega pristanišča Mersin.

Zaseg čipsa sicer predstavlja novost, saj so v tržaškem pristanišču prvič naleteli na tovrstno ponarejeno blago, so danes pojasnili v skupnem tiskovnem sporočilu. Jušne kocke pa so že zasegli leta 2023 in kar dvakrat. Tedaj so zaplenili skoraj 500.000 kosov, ki so bili, vsaj na osnovi priložene dokumentacije, namenjeni na nemški trg.