V tržaškem pristanišču zasegli 900.000 ponarejenih šamponov in osvežilcev zraka

Tržaški finančni policisti in pristojni carinske uorave so v tržaškem pristanišču zasegli 900.000 ponarejenih stekleničk šampona in osvežilcev zraka oziroma dišav za prostor. Šlo je za dva kontejnerja, ki sta priplula iz turškega pristanišča Mersin in sta bila namenjena avstrijskemu podjetju s sedežem v mestu Neudorf, so pojasnili.

Na stekleničke šampona so prilepili »anonimne nalepke« z navedenimi podatki in tehničnimi lastnostmi. V drugem kontejnerju pa so odkrili 600 tisoč ponarejenih samolepilnih etiket z logotipom znane mednarodne blagovne znamke. Te naj naknadno nalepili na embalažo pred začetkom trženja.

Tržaško tožilstvo je preiskavo razširilo udi v druge evropske države, da bi odkrili prejemnike ponarejenega blaga ter rekonstruirali celotno verigo ponarejanja. Doslej izvedeni zasegi so preprečili nezakonit zaslužek, ocenjen na približno en milijon evrov.