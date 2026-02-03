VREME
Torek, 03 februar 2026
Občina Zgonik

V Zgonik se vračajo umetniške razstave

Do 27. februarja v prostorih zgoniške občinske hiše razstavlja fotograf Massimo Calzi

Spletno uredništvo |
Zgonik |
3. feb. 2026 | 14:01
    Detajl dela Massima Calzija
Danes ob 17. uri se bo v prostorih zgoniške občinske hiše začel nov niz razstav, in sicer s fotografsko razstavo Fragmenti percepcije, ki jo ponuja Massimo Calzi. Razstavljena dela ne skušajo predstavljati sveta in niti ga razlagati. Prej beležijo njegovo izgubo koherence: telesa, ki se raztapljajo, arhitekture, ki razpadajo, obraze, ki se podvajajo, prostore, ki postajajo nezanesljivi. Ne gre za poetiko nejasnega, temveč za ugotovitev: to, kar danes imenujemo resnično, je krhko ozemlje, ki ga nenehno prepisujejo tokovi informacij, propaganda, podobe in strahovi, so opisali vsebino del.

Razstava Fragmenti percepcije gledalca prosi, naj prizna, da stabilna točka, s katere bi lahko gledali, ne obstaja več. In da ta nestabilnost ni naključje: je samo stanje našega sedanjega časa. Razstava bo odprta do 27. februarja, od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, ob ponedeljkih in sredah tudi med 15.30 in 17.30.

