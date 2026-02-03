Reke v Sloveniji bi lahko narasle

Reke bodo danes sredi dneva najprej začele naraščati v zahodni polovici Slovenije, v sredo dopoldne pa tudi na vzhodu, so zapisali na slovenski Agenciji za okolje (Arso). V sredo zvečer in v noči na četrtek se lahko reke in manjši vodotoki v slovenski Istri razlijejo na izpostavljenih območjih, so navedli v hidrološkem poročilu. Povišana bo tudi gladina morja.

Reke po državi bodo naraščale tudi v četrtek. Večina rek po državi bo dosegla velike pretoke, ojezerjene površine kraških polj na Notranjskem pa se bodo povečevale. Arso je v hidrološkem poročilu še navedel, da bo gladina morja danes dopoldan in pozno zvečer ter v sredo dopoldan in pozno zvečer povišana.

Dopoldne se bo morje na najbolj izpostavljenih delih Obale razlivalo v višini okoli 10 centimetrov, zvečer pa do 20 centimetrov. Ponoči bodo padavine, ki se postopno širijo v notranjost Slovenije, prehodno nekoliko oslabele in ponekod na zahodu in severu ponehale, napoveduje Arso. Meja sneženja se bo danes hitro dvigala in bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov.