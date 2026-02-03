Sedem delavcev se je zastrupilo s plinom

Sinoči je prišlo v Luki Koper do nesreče pri delu. Kot poročajo Primorske novice, se je sedem delavcev zastrupilo s plinom med delom pri cisternah na železniški kompoziciji, v katerih je bilo dizelsko in bio dizelsko gorivo. Delavci so se nadihali ogljikovega sulfita. Tri delavce so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, druge tri pa so v bolnišnico odpeljali sodelavci. Ponesrečenci niso življenjsko ogroženi.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu, saj je neznani storilec delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.