V tržaškem stanovanju zabodel žensko

Tik pred dnevom žena je v tržaškem stanovanju prišlo do nasilja nad žensko, ki jo trenutno zaradi vboda zdravijo v katinarski bolnišnici. Z nožem naj bi jo večkrat zabodel afganistanski državljan, nekdanji prestopnik, ki stanuje v istem stanovanjskem poslopju kot žrtev, državljanka Bangladeša, in sicer v Ul. Nordio. Moškega je nekaj minut po dogodku prijela policija in ga pridržala, dolžijo ga poskusa umora.

Moški in ženska stanujeta v stanovanjskem poslopju v Ul. Nordio, kjer v nekaj stanovanjih živi okrog deset oseb. Storilec stanuje v eni izmed sob v najemu. Med prepirom naj bi moški nenadoma zagrabil nož in večkrat zabodel žensko, kateri je priskočil na pomoč soprog. Med moškima se je vnel pretep, naposled pa so napadalca ustavili policisti. Preiskavo usklajuje tožilka Federica Riolino.

Afganistanski državljan je bil pred časom v zaporu po obsodbi zaradi spolnega nasilja, na prostost se je vrnil konec lanskega leta.