V Tržiču poleti 14 aretacij in 56 ovadb

Karabinjerji z goriškega pokrajinskega poveljstva so poleti izvedli vrsto poostrenih nadzorov na območju občin Gradež in Tržič. Posebno pozornost so namenili Gradežu, kjer se je tudi letos poleti zadrževalo veliko turistov iz najrazličnejših krajev, zaradi česar v priljubljeno turistično središče prihajajo tudi številni nepridipravi.

Poleg krajevnih karabinjerjev so pri izvajanju poostrenih nadzorov sodelovali tudi pripadniki oddelkov SIO (Squadre di Intervento Operativo). Skupno se je na terenu zvrstilo 33 patrulj, v katerih je sodelovalo 195 karabinjerjev. Njihova prisotnost je bila namenjena predvsem preprečevanju in zatiranju različnih oblik kriminalitete, nadzoru cestnega prometa ter preverjanju okoliščin, ki bi lahko vplivale na javno varnost. Patrulje so bile posebej prisotne na območjih, kjer se je zadrževalo največ ljudi, v središčih krajev, na priljubljenih zbirališčih in ob glavnih prometnih povezavah.

Karabinjerji so julija in avgusta v Tržiču preverili identiteto 3496 ljudi, poleg tega pa pregledali še 2101 vozilo. Karabinjerji so v dveh mesecih skupno aretirali 14 ljudi, pristojnemu tožilstvu pa so podali tudi 56 kazenskih ovadb zaradi različnih kaznivih dejanj. Rezultati poletnih aktivnosti po navedbah pokrajinskega poveljstva potrjujejo pomen okrepljenega nadzora v obdobjih, ko je zaradi povečanega števila ljudi večja tudi potreba po zagotavljanju javne varnosti.