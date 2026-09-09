V Tržaškem zalivu med neurjem reševali trimaran

Na nabrežinskem koncu Tržaškega zaliva je danes dopoldne potekala reševalna akcija na morju. Med neurjem, ki je zajelo Trst sredi dopoldneva, sta moška, ki sta bila na trimaranu, padla v morje, nato se je še plovilo prevrnilo.

Na interventno telefonsko številko za reševanje na morju 1530 je poklicalo več ljudi, ki je opazilo, da sta se moška s trimaranom znašla v hudih težavah. Obalna straža, ki je prevzela koordinacijo reševalne akcije, je na kraj napotila svoj patruljni čoln ter obvestila tržaške gasilce. Hkrati je na mesto preusmerila potniško motorno ladjo Summer Breeze, ki je bila v bližini. Ta je prva dohitela brodolomca. Posadka ju je uspela rešiti iz morja in ju vkrcati na krov. Prepeljali so ju v sesljanski portič, kjer ju je pričakalo reševalno vozilo, ki ga je pred tem poklicala obalna straža. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da sta moška v dobrem zdravstvenem stanju. Gre za avstrijskega in švedskega državljana.

Trimaran so reševalci pustili na morju, za reševanje bo poskrbel lastnik, ko se bo vreme izboljšalo.

V Tržaškem zalivu je danes, kot smo poročali, med nalivom zapihal nevihtni piš oz. t.i. »neverin«, ki je dosegel hitrost 90 kilometrov na uro in je bilo tudi morje razburkano.