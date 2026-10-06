V Tržaškem zalivu praznujejo deset let humanitarnih koridorjev

Med stotinami jadrnic, ki bodo v nedeljo zajadrale na 58. Barcolani, bo tudi posebna jadrnica z močnim sporočilom: »Deset let humanitarnih koridorjev«. Na krovu bo desetčlanska posadka, v slednji tudi dva človeka, ki sta v Trst prišla prav po humanitarnem koridorju. Njuna prisotnost bo simbolično povezovala desetletje projekta z njegovim najpomembnejšim rezultatom - ljudmi, ki so po varni poti prišli v Evropo in si v Trstu začeli graditi novo življenje.

Projekt so včeraj dopoldne predstavili na sedežu Lege Navale, kjer so sodelovali Roberto Benedetti, predsednik tržaške sekcije te zveze, Loredana Catalfamo, ki koordinira dejavnosti Skupnosti sv.Egidija v Trstu, in Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba SVBG, ki organizira Barcolano. Kot so povedali, bo jadrnica s svojim sporočilom na morju opozorila na deset let humanitarnih koridorjev in hkrati pokazala, da za statističnimi podatki stojijo konkretni ljudje in njihove življenjske zgodbe. Med tistimi, ki so v Trst prišli po tej poti, so tudi tri sestre iz Afganistana, ki so pred tremi leti prispele s svojimi družinami. Skupaj imajo enajst otrok. Danes so te družine del tržaškega okolja. Otroci obiskujejo šole, odrasli se učijo italijanščine, ob pomoči Skupnosti sv. Egidija pa se vključujejo v vsakdanje življenje, so povedale sestre ob robu včerajšnje predstavitve projekta, o katerem je več povedal Benedetti.

Ta je povedal, da je projekt od vsega začetka povezoval več organizacij, med njimi je tudi Karitas. V desetih letih je po humanitarnih koridorjih v Evropo prišlo približno 10.000 ljudi. Prvi koridorji so bili namenjeni predvsem Sircem, sledili so Afganistanci in Somalci, je povedal predsednik tržaške Lege Navale.