V turizmu vlada siva ekonomija

Ambra Canciani je prvo službo dobila v piceriji v kraju Bibione pri 18 letih. Delovno mesto je zapustila po tretjem dnevu: na delovnem oglasu je pisalo, da ji bo delodajalec nudil prenočišče, a se je kaj kmalu izkazalo, da je prenočišče šefova postelja, v kateri bi delavka nadrejenemu nudila razne »usluge« v zameno za prilagoditev delovnega urnika njenim željam. Sledila je služba v gradeškem gostinskem lokalu, kjer je delala do 12 ur na dan, pri čemer je polovico plače prejemala na črno, v gotovini.

Ambrina je le ena tolikih zgodb o črnih plateh turizma. O teh in trajnostnem turizmu je bilo na pobudo sindikata Filcams CGIL včeraj govora v dvorani družbe Autovie Venete v Trstu. Trajnostni turizem mora namreč biti prijazen tako do okolja kot do zaposlenih.

Med delavci v turizmu je največ mlajših od 30 ali starejših od 50 let, povprečna plača se giblje okrog 9 evrov bruto na uro oziroma 60 na dan, je povedal Alessandro Russo iz raziskovalnega zavoda Ires. Trst je lani obiskalo kar 70 odstotkov turistov več kot leta 2008. Lani so se obiskovalci v mestu v povprečju ustavljali 2,8 dni, vedno več je tistih, ki pri nas preživijo tudi teden ali več. Vse več ljudi počitnice preživi v najetem stanovanju oziroma butičnih hotelih.

»Ni res, da mladi nočejo delati. V turizmu je več kot polovica delavcev mladih,« je opozorila odgovorna v deželni vladi za delo Alessia Rosolen in dodala, da Italija v prejšnjih letih ni investirala v turistične delavce in njihovo izobraževanje. Podobnega mnenja je bila tudi Federica Suban, tržaška predsednica združenja gostincev FIPE, ki je poudarila pomen usposabljanja mladih. To bi se moralo začeti že pri delodajalcih, ki bi mlade morlai uvajati v delo. »Trst se spreminja v tržni produkt, ki ga je potrebno izkoriščati,« je izpostavil vodja sindikata Filcams za Tržaško in Goriško Andrea de Luca in dodal, da je treba na prvo mesto postaviti delavca v turističnem sektorju, opozoril je tudi na potrebo po obnovi kolektivne pogodbe.

Z njim se je strinjala Monia Caiolo iz državnega vodstva sindikata, ki ravnokar vodi državno kampanjo »Mettiamo il turismo sottosopra«, v sklopu katere javnost opozarjajo na mnogokrat nevzdržne pogoje, v katerih delajo turistični delavci.