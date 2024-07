Okrog 10. ure se je v stanovanju v zadnjem nadstropju v Ulici Bonomea 48 vnel požar. Na kraju so bili gasilci, policija in lokalni policisti. Gasilci so stanovanje dosegli z avtomobilsko lestvijo in začeli gasiti požar. Zaradi intervencije je bila nekaj ur Ulica Bonomea zaprta za promet. V požaru se ni nihče poškodoval.

Zaradi varnosti so gasilci za nekaj časa evakuirali celoten blok. Stanovalci so se že lahko vrnili v svoja domovanja, le stanovanje, kjer je zagorelo, je še neprimerno za bivanje