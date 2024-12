Okrog 15.30 je v Ulici Cadorna avtomobil podrl mladoletno osebo. Kaže, da gre za 13-letnega fanta. Reševalci deželne službe 118 so mu na kraju nudili prvo zdravniško oskrbo, nato so ga prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Po nepotrjenih informacijah naj ne bi bil utrpel hujših poškodb. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil oviran.