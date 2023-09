V Ulici Milano oropal mlado žensko

V četrtek, 7. septembra, je v Ulici Milano blizu Ulice XXX Ottobre malo po 13. uri moški napadel mlado žensko in ji s silo pobral torbico, ki jo je nosila čez ramo, pri čemer jo je večkrat udaril po rokah. Iz torbice je ukradel dva mobilnika, nato jo je spustil iz rok in je padla na tla. Prizor je opazil mimoidoči moški, ki je žrtvi napada priskočil na pomoč in skušal ustaviti roparja, ta pa mu je grozil s steklenico in je pobegnil. Ženska je medtem ustavila mimoidočo patruljo lokalnih policistov in zaprosila za pomoč. Redarji so ji nudili potrebno oskrbo in so medtem na kraj poklicali še kolege. Po zbranih informacijah so lokalni policisti roparja kmalu izsledili v enem od tamkajšnjih barov, medtem ko je mirno užival pijačo z drugimi obiskovalci. Pri sebi je imel ukradena mobilnika. Lokalni policisti so ga identificirali in ga prepeljali na poveljstvo, nato so ga aretirali in ga odvedli v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Mobilnika so medtem vrnili lastnici, ki je moškega ovadila.