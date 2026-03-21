V Ulici Settefontane zaprli gostinski lokal

Tržaška kvestorka Lilia Fredella je odredila petnajstdnevno zaprtje lokala v Ulici Settefontane 13, med trgoma Perugino in Garibaldi. Za to se je odločila, ker naj bi stranke lokala velikokrat ogrožale javno varnost ter motile javni red in mir. Gostinski lokal so s tovrstnim ukrepom kaznovali že tretjič.

Gostinski obrat so pod drobnogled vzeli karabinjerji in policisti: izkazalo se je, da so se v njem družile osebe, ki so imele v preteklosti že opravka z roko pravice. Obenem so stranke rade posegale po prekometnih količinah alkoholnih pijač in prepovedanih drogah. Pritoževali so se tudi okoliški prebivalci, češ da naj bi stranke redno kričale in razgrajale, vnelo naj bi se tudi več pretepov, zaradi katerih so morali posredovati varnostni organi. Karabinjerji in policisti opozarjajo, da bodo še naprej izvajali poostren nadzor na območju Stare mitnice ter med trgoma Garibaldi in Perugino.