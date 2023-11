V vodniku tudi tržaški umetniki sladkih dobrot

Italijanska gurmanska revija Gambero rosso je tudi v trinajsti vodnik najboljših italijanskih slaščičarn in slaščičarjev Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024 vključila nekaj tržaških umetnikov sladkih dobrot.

V sodelovanju s klubom italijanskega espressa Kavè je na seznam odličnih, zelo dobrih in dobrih slaščičarjev s podelitvijo simboličnih tort (od ene do treh) uvrstila kar 650 trgovin in mojstrov iz cele Italije. Veliko je znanih imen, šestdeset pa je novih ustvarjalcev. Zlata lovorika pripada sicer Iginiu Massariju, trenutno najboljšemu italijanskemu slaščičarju, kateremu so tudi letos pripisali tri zlate torte. Najboljša slaščičarna v Italiji je že pol stoletja Pasticceria Veneto v Brescii.

Na Tržaškem si je vključitev v vodnik ter eno ali dve torti zaslužilo več slaščičarn. Z eno torto so nagradili pekarne in slaščičarne Marc v Bazovici, I dolci di Fulvio, Jerian in Un mondo senza glutine (z brezglutenskimi proizvodi) v Trstu. Dve torti so prejele slaščičarne Harry’s, Maritani, Da Ily (z brezglutenskimi proizvodi), Liberty in Pirona v Trstu ter Bom Bom v dolinski občini. Tržaški mojster sladic pa je letos Kevin Fejzullah iz Vareseja, ki svoje umetnine ponuja gostom restavracije Harry’s Piccolo na Velikem trgu.