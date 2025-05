V Zabrežec se vrača priljubljena šagra

Prihodnji konec tedna bo v parku Hribenca v Zabrežcu spet veselo. Domače SKD Slovenec namreč prireja od sobote do ponedeljka šagro, ki nadomešča tradicionalni Praznik vina, ki se je na tem prireditvenem prostoru redno odvijal celih 50 let. Posledica spremembe imena je zgolj dejstvo, da se je v vasi število vinogradnikov zelo zmanjšalo, kljub temu bo domača kapljica zagotovljena, pojasnjujejo organizatorji.

Park Hribenca je v tem času ovit v zeleno odejo in pomlad je v popolnem razcvetu. Vonj cvetja pa se tu prvi konec tedna v juniju spremeni v slasten vonj piščancev in drugih dobrot na žaru. Letos pa je šagra povezana tudi s športnim dogodkom. V soboto bo namreč park Hribenca prizorišče gorskega teka Grubla Trail - tek Kaštelirjev. Odvijal se bo v dveh različicah: prva s približno 200 udeleženci je tekmovalnega značaja, je dolga 14 km in ima višinsko razliko 800 m; druga s 100 tekači ni tekmovalna, je krajša in je dolga 6 km s 300 m nadmorske razlike.

Tekači bodo na startu ob 14. uri, ob 18. uri pa bo nagrajevanje zmagovalcev. Kioski bodo odprti od 17. ure dalje in ob 20. uri bo nastopila glasbena skupina DC Nineteen.Tudi v nedeljo in v ponedeljek bodo kioski odprti od 17. ure. V nedeljo bo ob 18. uri nastop folklorne skupine grške skupnosti v Trstu Orfeas, od 19. ure bo ples z ansamblom Venera. V ponedeljek bo od 19. ure občinstvo zabavala glasbena skupina Dirty Fingers.