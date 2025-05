V Zgoniku ustvarili protokolarno vino

V Zgoniku se je začel občinski praznik, ki vključuje 60. Razstavo vin. Prav gotovo je zgodba o veliki zvestobi 60-letna prisotnost Kmetije Štolfa, ki je tudi med tistimi, ki so podarile svoje grozdje za protokolarno vino. Ob Štolfi so to še Bajta, Budin Gregor, Colja Cvetko, Colja Jožko, Dolliani Boris, Doljak Ervin, Fabjan, Furlan Gigi, Gruden - Žbogar, Kocman Matej, Lovrenčič Martin, Milič Ladi, Milič Marko, Milič Zagrski, Ostrouška Sharon, Pipan Marvin, Sardo David, Šavron Roberto in Šuc Erika.

Pogled na celotno ozemlje in še dlje

Kot je povedal odbornik za kmetijstvo Rado Milič, se je zamisel porodila mlajšim vinarjem, kmetijska komisija pa jo je takoj osvojila. Postopek za predelavo vina je vodila kmetija Gregorja Budina. Grozdje so vinogradniki darovali kljub slabi letini. Za vino so izbrali ime Videž, po griču nad Zgonikom, od koder se razlega pogled na celotno občinsko ozemlje in še dlje. Tako kot delo soudeleženih vinarjev.

Višek dogajanja ob 60. Razstavi vin bo drugače ob koncu tedna, od jutri (petek) do nedelje na prireditvenem prostoru pred občino, pa tudi v okolici Zgonika, saj so predvideni razni pohodi in vodeni ogledi (več informacij je na voljo na comune.sgonico.ts.it).