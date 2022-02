V zgoniški občini namestili nove nadzorne kamere

Na območju zgoniške občine so v preteklih dneh postavili nove nadzorne kamere in obnovili že obstoječi sistem videonadzora. Potem ko je lani skupnost pretresla razstrelitev bankomata Zadružne kraške banke v občinski hiši se je namreč porodila potreba bo novejšem in kakovostnejšem sistemu opazovanja ozemlja, ne le na prizorišču neprijetnega dogodka.

Obnovo nadzornega sistema so začeli prav v Zgoniku s postavitvijo kakovostnejših anten na strehi občine in nadgradnjo občinskega strežnika. Nato pa so novo kamero postavili pred občinsko telovadnico in ob zbirnem centru. »Po dogovoru s policijo in karabinjerji pa smo postavili dve kameri tudi na glavne prometnice, to je na sedež civilne zaščite v Gabrovcu in na križišču na Božjem polju,« je pojasnila županja Monica Hrovatin.

Občina je v nov visokokakovostni nadzorni sistem, ki ga je postavilo domače podjetje s Proseške postaje, vložila približno 48.500 evrov. V prihodnosti bodo postavili kamere tudi v obrtni coni in pri Briščikih. »Ne gre za nikakršno oko velikega brata, s katerim želimo opazovati dogajanje na občinskih tleh, ampak za sistem, ki spoštuje vse predpise zakona o zasebnosti,« je dodala županja.