V zgoniški osnovni šoli do ponedeljka pouk na daljavo

Na Osnovni šoli 1. maja 1945 - Lojzeta Kokoravca Gorazda v Zgoniku so po postopku hitrega testiranja potrdili osem primerov okužbe z novim koronavirusom, in sicer dve okužbi med učnim osebjem in šest okužb med učenci, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Vsi učenci in učitelji bodo v samoizolaciji do 30. novembra. Število pozitivnih pa bi lahko še naraslo, sporočajo pri Asugiju, saj so pri vseh, ki imajo simptome covida-19, opravili tudi brise in bodo izvidi znani v prihodnjih urah.

V zgoniški osnovni šoli bo do ponedeljka, 30. novembra, potekal pouk na daljavo, je včeraj sporočila zgoniška županja Monica Hrovatin. Občina je tudi ukinila šolabus za dijake, ki obiskujejo nižjo srednjo šolo.