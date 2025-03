V živo: 56. Kraški pust se je zaključil

17.25 Za konec barkovljanski »sardoni«

Dobre tri ure po začetku je center Opčin dosegel tudi rep pustne kače z barkovljanskimi pustarji, ki nas vabijo, naj lučamo metaforične in resnične sardone, raje kot bombe. Nenazadnje bomo rabili nove pare, ki se bodo v naslednjih letih poročili na Kraški ohceti. S tem je tudi konec poročanja v živo s povorke, dogajanje se seli na borjač Proseškega doma, kjer bodo v kratkem razkrili zmagovalce.

17.15 Isti moto, druga barka

Za drugo tržaško skupino je zadnji, peti voz, doberdobski. Tudi oni so se navdušili nad gusarsko-pomorsko tematiko. Križani bi jih lahko obtožili plagiata (in obratno), saj se tudi doberdobski moto glasi »smo vsi na isti barki«. Njihovo ime Eservin pa kombinira ime ladjarskega podjetja Evergreen in vino. Ladja prevaža namreč kontejnerje terana in malvazije ..

17.10 Mlaka in predmestni gozd

»Kontovelska mlaka postaja plaža,« opozarjajo Prosečani in Kontovelci. Oblekli so se v bogato trsje, lokvanj, labode in žabe, ob njihovi mlaki pa ni na spregled tujerodnih vrst ali nabojev, kakršnih je bilo pred sanacijo mlake na pretek.

Pustarji iz Naselja svetega Sergija pa so se ošemili v čudežna bitja, ki se krivajo v gozodovih in »Borgu«, kot Tržačani imenujejo Naselje sv. Sergija.

17.00 Trebče s sumljivim kotlom

Po dobrih treh urah, se openski sprevod počasi bliža koncu. Opensko-praprovskim kokošim in jajcem sledijo trebenske coprnije. Trebenska pustarska klapa se je preoblekla v čarovnice in čarovnike, ki v sumljivem kotlu kuhajo naravna zdravila proti jutrišnjemu mačku. Kot po naključju pa so po tribuni začeli krožiti nevarni napitki ...

16.45 Goriški zmagovalci in tramvaj

Tudi Poljane, ki so zmagale med skupinami na goriškem pustu, so se odločile za temo igrač. Njihova dežela igrač ima sicer temačno plat, saj se začnejo otroci, ki ostanejo v njej preveč časa, spreminjati v osle.

Praprovci pa so pripravili voz, ki na prav poseben način nagovarja Opčine in Opence. Tramvaj, ki pride na dan iz jajca in plesoče kokoši, kritizira načrtovano žičnico med Opčinami in Trstom. Ta sicer, z današnjo burjo, prav gotovo ne bi obratovala ...

16.25 Čevlji, copate in ... dež

S Padrič in iz Gropade so dobesedno prikorakali čevlji in copate vseh vrst, ki plešejo v paru. Skupino Luna puhna premlja pa, seveda, »šuštermajtser«, ki skrbi za večja in manjša popravila.

Za njimi stopajo Cerovlje, ki se navezujejo na aktualnost in izpostavljajo pomen boja proti podnebnim spremembam. Ženske so oblečene v sonce, moški pa v dež. Zaradi podnebne »katastrofe« pa je suša in torej znatno več sončnih žarkov kot kapelj ...

16.15 Slivenske igre na srečo

Na vrsti je tretji voz, tisti iz Slivnega. Tam je letos več pustarjev kot prebivalcev, voz pa predstavlja ogromno ruleto. Dobrodošli v čudovitev Las Vegasu, je dobrodošlica slivenskih pustarjev, s svojo temo pa se Slivno potegue za to, da bi postalo nova enklava zvezne države Nevada in delalo konkurenco zaenkrat slavnejšemu Las Vegasu.

16.00 Od gusarjev do Vikingov

Od gusarjev do Vikingov je korak kratek, ime skupine Vikingi pa je zavajajoče, godbena skupina je namreč oblečena v superjunake. Za njimi so repenski pustarji, ki v papahajskih preoblekah Opčine spreminjajo v sambodrom iz Ria de Janeira.

15.45 Za miren in solidarnosten svet

Drugo polovico pustnega sprevoda so uvedle mažoretke iz Povirja s proseško godbo na pihala. Za njimi pa je vs redišče Opčin prihrumela ena največjih letošnjih skupin, tista iz Križa »Smo usi n isti barki«. Dvesto gusarjev opozarja na pohlep in na to, da je miren in solidarnosten svet v našem dometu.

15.30 Na vrsti so domačini

Na vrsti so Opčine, ki s svojimi kostumi opozarjajo na to, da nimajo več prostora, kjer bi gradili pustni voz. Zato se pod naslovom »Mama mija k’ku me srce b’li, k brez voza smo ostali mi« vračajo v sedemdeseta leta na notah Abbe in plešejo v barvanih oblačilih s hlačami na zvonec. Voza ni, dobra volja je ostala.

Za njimi so lanski zmagovalci, pustarji iz Štivana in Medjevasi, z drugim izmed letošnjih petih vozov. Pustarji iz severnega kota Tržaške so se oblekli v leve in zagovarjajo principe skupnosti in hakune matate, kot nas je učil Levji kralj.

15.15 Prvi voz na vrsti je šempolajski

Na vrsti je prvi voz, šempolajska Vas igrač, ki spominja na lepoto preprostih igrač v času, ko prevladujejo ekrani in digitalnost. Šempolajci pa se lahko ponašajo z verjetno najmlajšim pustarjem, ki se sprevoda udeležuje pri rosnih dveh mesecih »starosti«.

Za njimi sta dve skupini, ki peljeta Opčine v daljne dežele. Prebivalci Ferlugov in Piščancev so oblečeni v Mehičane, ki nam postavljajo filozofska vprašanja o fiestah in siestah. Za njimi so še I s’ciopai, norci v tržaškem žargonu, ki z letečimi preprogami in orientalskimi plesalkami sanjajo o tržaških tisoč in eni noči.