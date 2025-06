»V živo spoznaš, da je tu res lepo«

»Zanimivo je videti, kakšno je tu v resnici. Te kraje sem si doslej ogledal le v fotografijah in si rekel, da zgleda kar prijetno. Potem pa v živo spoznaš, da je res zelo lepo,« nam je zaupal Mirko Kočar, dijak iz Buenos Airesa, ki je v teh dneh na obisku s skupino Rast 54 po Sloveniji in v zamejstvu. Skupina maturantov iz Slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine se tudi letos mudi v teh krajih, kjer se mlajša generacija izseljenih Slovencev udeležuje tečajev materinščine in spoznava svoje korenine.

Skupina šestih maturantov in štirih maturantk je pod vodstvom Tatjane Modic in Ivana Urbančiča v Vipavo, kjer so dijaki trenutno nastanjeni, dospela v četrtek. Na dvodnevnem obisku Tržaške in Goriške jih tako kot v prejšnjih letih spremljajo predstavniki Knjižnice Dušana Černeta iz Trsta. Trst in okolico so včeraj obiskali v spremstvu Iva Jevnikarja, danes pa se bodo mudili na Goriškem.

Od Repentabra do Sesljana

Najprej so obiskali cerkev na Repentabru, kjer sta jih nagovorila župnik Anton Bedenčič in deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani. Mladi iz Argentine so tu spoznavali zgodovino in življenje Slovencev na Tržaškem tudi iz verskega vidika, ravno tako so se s kulturo in življenjem slovenske narodne skupnosti v Italiji soočali med ogledom razstave v multimedijskem informativnem centru Stik v Narodnem domu v Trstu. Obiskali so še Miramar in se nato okrepčali na turistični kmetiji Žbogar v Samatorci, kopali v Sesljanu ter dan na Tržaškem zaključili v tamkajšnjem jadralnem klubu Čupa.

Kosilo na kraški kmetiji pa je bilo več kot le to, šlo je namreč za pravi družabni trenutek. V Samatorco se je pripeljalo nekaj mladih zamejcev, ki so spoznali argentinske goste.